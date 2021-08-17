Marcao Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdı? İşte detaylar!

Giresunspor - Galatasaray maçının 60. dakikası oynanırken, sahalarda ender görülen bir tatsızlık yaşandı. Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde söylenmeye başladı. Brezilyalı futbolcunun sözlerini duyan Kerem, kendisine eliyle 'sus' işareti yaptı. İşte bu andan sonra olanlar oldu...

Hürriyet'in haberine göre Marcao, kimsenin beklemediği bir şekilde görev bölgesinden koşa koşa rakip yarı sahadaki Kerem'in yanına gidip önce kafa attı. Kerem, daha sonra kendisine iten Marcao karşısında savunma pozisyonu alınca, Brezilyalı futbolcu bu kez yumrukla omzuna vurdu.

HAKEM VAR MONİTÖRÜNDEN İZLEDİ

Olayı şaşkınlıkla izleyen diğer futbolculardan Diagne, Marcao'yu; Cicaldau da Kerem'i tutarak uzaklaştırdı. Kerem, yaşadığı şok ile kenara gelip, "Bana nasıl vurabilir" diye isyan ederken, Giresunsporlu oyuncular hakem Erkan Özdamar'a Marcao'yu işaret edip kırmızı kart göstermesini istedi.



Özdamar, gerginliğin yatışmasının ardından VAR monitörüne giderek yaşananları izledi ve Marcao'yu direkt kırmızı kartla oyundan attı. Hemen ardından Kerem Aktürkoğlu da, teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan çıkarılıp kenara alındı.

TERİM KAVGA ÖNCESİ KEREM'İ KENARA ALMAK İSTEDİ AMA...

Giresunspor taraftarlarının alkışları arasında oyundan çıkıp kulübeye oturan Kerem Aktürkoğlu, "Ben sadece 'sus' işareti yaptım" diye kendini savunurken, Fatih Terim genç oyuncusuna moral verdi.

Bu arada kavga öncesi Kerem, Feghouli ve Taylan'ın yerine oyuna girmek için kenara gelen Alpaslan, Babel ve Emre Kılınç'ın hakemler tarafından kenarda bekletilmesinin ardından Marcao-Kerem olayı patlak verince Fatih Terim küplere bindi.

Terim, 4. hakem Alper Çetin'e "Neden değişiklikleri yaptırmadınız!" diye çıkıştı. Fatih Terim olayla ilgili, "Oyuncuları değiştirin dedim, değiştirirken pozisyon pas geçti. kalınca... Olacağı varmış" dedi.