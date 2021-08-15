Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

RANGERS 11 MİLYON EURO İSTEDİ 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Ianis için 11 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Glasgow Rangers, Lazio ve Sevilla'dan gelen 7 milyon Euro seviyesindeki teklifleri de geri çevirdiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

HAYALİ GALATASARAY Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Ianis Hagi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının izinden giderek bir gün Galatasaray forması giymek istediğini ifade etmişti.