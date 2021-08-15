Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk. Fatih Terim yönetiminde yeni bir çehreye bürünen sarı-kırmızılılar yaptıkları transferlerle adından sıkça söz ettirdi. Cimbom'un son olarak Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek için İskoç ekibi Rangers ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın Rumen futbolcu için yaptığı teklif... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 18:55
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Danimarkalı stoper Nelsson'u katan sarı kırmızılılar bombayı patlatmak için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar efsane futbolcuları Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek için İskoç ekibi Rangers ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

GALATASARAY'DAN 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Rumen basınında yer alan haberde, adı sık sık Galatasaray ile gündeme gelen Ianis Hagi için Glasgow ile temas kuran Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için 4 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak bu teklif İskoç ekibi tarafından bu teklifin reddedildiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

RANGERS 11 MİLYON EURO İSTEDİ

2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Ianis için 11 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Glasgow Rangers, Lazio ve Sevilla'dan gelen 7 milyon Euro seviyesindeki teklifleri de geri çevirdiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

HAYALİ GALATASARAY

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Ianis Hagi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının izinden giderek bir gün Galatasaray forması giymek istediğini ifade etmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

FATİH TERİM'İN IANIS SÖZLERİ

Fatih Terim de geçtiğimiz sezon Ianis için yaptığı açıklamada, "Hagi ile birlikte olağanüstü işler başardık. Oğlu da çok yetenekli. Umarım babasını geçer ama Hagi'yi geçmek de kolay değil. Ianis Hagi iyi futbolcu, gelişmeye açık. Çok daha iyi zamanları olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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