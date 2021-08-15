Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Danimarkalı stoper Nelsson'u katan sarı kırmızılılar bombayı patlatmak için girişimlere başladı.
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Danimarkalı stoper Nelsson'u katan sarı kırmızılılar bombayı patlatmak için girişimlere başladı.
Sarı-kırmızılılar efsane futbolcuları Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek için İskoç ekibi Rangers ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
GALATASARAY'DAN 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Rumen basınında yer alan haberde, adı sık sık Galatasaray ile gündeme gelen Ianis Hagi için Glasgow ile temas kuran Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için 4 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak bu teklif İskoç ekibi tarafından bu teklifin reddedildiği iddia edildi.
RANGERS 11 MİLYON EURO İSTEDİ
2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Ianis için 11 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Glasgow Rangers, Lazio ve Sevilla'dan gelen 7 milyon Euro seviyesindeki teklifleri de geri çevirdiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.
HAYALİ GALATASARAY
Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Ianis Hagi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının izinden giderek bir gün Galatasaray forması giymek istediğini ifade etmişti.
FATİH TERİM'İN IANIS SÖZLERİ
Fatih Terim de geçtiğimiz sezon Ianis için yaptığı açıklamada, "Hagi ile birlikte olağanüstü işler başardık. Oğlu da çok yetenekli. Umarım babasını geçer ama Hagi'yi geçmek de kolay değil. Ianis Hagi iyi futbolcu, gelişmeye açık. Çok daha iyi zamanları olacak" ifadelerini kullanmıştı.