Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi, hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:01
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasına adını yazdırdı. Fatih Terim'in ısrarcı olduğu genç kaleci için görüşmeler yakında resmiyet kazanacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

JOSE IZQUIERDO

İngiliz medyasında çıkan iddialara göre, 1 Temmuz'da İngiliz ekibi Brighton ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Kolombiyalı yıldız Jose Izquierdo'nun Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Kararı Fatih Terim verecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, milli forvetten haber beklerken, İngiliz cephesinin 5 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Alexander Sörloth için devreye girdi. Diagne'yi satmak isteyen Aslan, Mostafa Mohamed ile birlikte ciddi bir forvet transferi hedefliyordu. Sörloth bu noktada listenin başında yer aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Gedson Fernandes transferinde büyük yol alındı. Aslan 10 milyon euro civarında bir bedelle Geson'u kadroya katmaya çalışıyor. Fernandes, Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

MICHAEL CUISANCE

Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Gedson Fernandes için nabız yoklanırken, alternatif isim olarak Bayern Münih'in genç orta sahası Michael Cuisance görülüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

BRIAN OCAMPO

Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki Brian Ocampo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Takvim'in haberine göre, Uruguaylı forvet için kulübü Nacional'e 8 milyon Dolar'lık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

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