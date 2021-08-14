Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

JOSE IZQUIERDO İngiliz medyasında çıkan iddialara göre, 1 Temmuz'da İngiliz ekibi Brighton ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Kolombiyalı yıldız Jose Izquierdo'nun Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Kararı Fatih Terim verecek.

HALİL DERVİŞOĞLU Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, milli forvetten haber beklerken, İngiliz cephesinin 5 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi.