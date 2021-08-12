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Kerem Aktürkoğlu St. Johnstone Galatasaray maçında şov yaptı! 70 dakikada 3 gole katkı...

St. Johnstone Galatasaray maçına damga vuran Kerem Aktürkoğlu mücadelede attığı golün yanı sıra iki de asist yaparak göz doldurdu. Genç yıldız, İskoçya'daki performansıyla St Johnstone karşısında Galatasary'a galibiyeti getiren isim oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 00:23
Kerem Aktürkoğlu St. Johnstone Galatasaray maçında şov yaptı! 70 dakikada 3 gole katkı...

St. Johnstone Galatasaray maçı sonrası gündeme oturan isim sarı kırmızılı ekibin genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone'a İskoçya'da konuk olan temsilcimiz Galatasaray mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak play-off turuna kaldı.

Rövanşta Galatasaray'ı sırtlayan ve galibiyette büyük pay sahibi olan isim ise Kerem Aktürkoğlu'ydu.

22 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone karşısında 70 dakikada bir gol attı, iki golün de asistini yaparak 3 gole katkı sağladı.

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İstanbul'da oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından, St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson "Galatasaray'ın 7 numarası çok iyi oyuncu" sözleriyle genç Aslan'ı övmüştü.

Kerem Aktürkoğlu, 5 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Stadı'nda oynanan ilk maçta 60. dakikada Sacha Boey'in attığı golün de asistini yapmıştı.

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