St. Johnstone Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim konuştu: Daha da iyi olacağız!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-2 kazanılan St. Johnstone maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirten ve oyuncularını öven deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Buradan 4,5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız.

Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı.Oyunu domine ettik."

"ARAMIZDAN AYRILACAKLAR VE ARAMIZA KATILACAKLAR OLACAK"

Aramızdan ayrılacak ve aramıza katılacak arkadaşlarımız olacak. Feghouli'yi bugün iki farklı pozisyonda oynattım. Onunla biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki. Bugün iyi oynadı. Feghouli'nin daha iyi olması için uğraşacağız. Mbaye Diagne de iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Oynarken de değişiklikler olabilir. Her şey değişebilir. Çok sayıda oyuncudan faydalanmak istiyorum. Galatasaray'da her an her şey olabilir. Futbol, dinamik bir oyun.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖVGÜ!

Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Muhakkak ki hatası olacak, zaman zaman iniş çıkış olacak. Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor.