Haberler Galatasaray St. Johnstone - Galatasaray: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

St. Johnstone - Galatasaray: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-1'in rövanşında konuk olduğu St. Johnstone'ı 4-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'ın golleriyle zafere uzanan Cimbom, play-off turunda Danimarka ekibi Randers'la karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 22:52 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:03
St. Johnstone - Galatasaray: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone engelini ikinci yarıda aştı. Sarı-kırmızılılar, 1-1'in rövanşında konuk olduğu İskoç ekibini 4-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

Cimbom'un galibiyet gollerini 29'da Mbaye Diagne, 64'te Kerem Aktürkoğlu, 70'te Sofiane Feghouli ve 90+2'de Emre Kılınç atarken, St. Johnstone'ın golleri 36'da Jason Kerr ve 90+3'te O'Halloran'dan geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU YILDIZLAŞTI!

Galatasaray'da ilk maçın da etkili isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, rövanş maçına da damgasını vurdu. Genç futbolcu 1 gol, 2 asistle galibiyette başrol oynadı.

PLAY-OFF'TA RAKİP RANDERS

St. Johnstone'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek turlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers'ın rakibi oldu.

G.Saray ile Randers arasındaki ilk karşılaşma 19 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak. Cimbom rakibini elemesi halinde adını gruplara yazdıracak.

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