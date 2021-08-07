Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan sağ kanada Adam Ounas hamlesi!

Galatasaray yönetimi sağ kanat transferine artık nokta koymak istiyor. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği sağ kanat transferi gerçekleşmezken Sarı- Kırmızılı kurmaylar sürpriz bir ismin peşine düştü.

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Olımpıu Morutan ve Luis Araujo transferlerinden maddi şartlar nedeniyle vazgeçen Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Cezayirli Adam Ounas için düğmeye basmaya hazırlanıyor.