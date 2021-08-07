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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan sağ kanada Adam Ounas hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Olimpiu Morutan ve Luis Araujo transferlerinde mutlu sona ulaşamazken rotayı İtalya'ya kırdı. Aslan, Napoli'nin Cezayirli sağ kanadı Adam Ounas için görüşmelere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan sağ kanada Adam Ounas hamlesi!

Galatasaray yönetimi sağ kanat transferine artık nokta koymak istiyor. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği sağ kanat transferi gerçekleşmezken Sarı- Kırmızılı kurmaylar sürpriz bir ismin peşine düştü.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan sağ kanada Adam Ounas hamlesi!

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Olımpıu Morutan ve Luis Araujo transferlerinden maddi şartlar nedeniyle vazgeçen Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Cezayirli Adam Ounas için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan sağ kanada Adam Ounas hamlesi!

İKİ TAKIMA BİRDEN KİRALANDI

Takvim'in haberine göre geçen sezonu Cagliari ve Crotone takımlarında kiralık olarak tamamlayan Adam Ounas için Sarı-Kırmızılı kurmaylar hem kulübü Napoli hem menajeri ile 1-2 gün içinde temasa geçecek.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan sağ kanada Adam Ounas hamlesi!

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI...

Napoli ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Adam Ounas için 3-4 milyon Euro arasında bir teklif yapılması bekleniyor. Cezayirli sağ kanadın piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında.

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