Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Radamel Falcao ezeli rakibe... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Radamel Falcao ezeli rakibe... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas'ın Falcao ve Feghouli açıklamasının ardından bomba bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü yıldızın Cimbom'un ezeli rakibine transfer olmaya çok yakın olduğu yazıldı. İşte yılın transfer iddiasına dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 15:41
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Radamel Falcao ezeli rakibe... (GS spor haberi)

Monaco'dan Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ama beklentilerin altında kalan dünya yıldızı Radamel Falcao için Kolombiya basınından çok konuşulacak bir iddia geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Radamel Falcao ezeli rakibe... (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao ile birlikte Feghouli'yle yollarını ayıracaklarını, ayrılığın nedeninin ise iki yıldızın aldığı yüksek ücret olduğunu söylemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Radamel Falcao ezeli rakibe... (GS spor haberi)

Yaşanan bu gelişmenin ardından Falcao'nun ülkesi Kolombiya'da çok ciddi bir haber yer aldı. Kolombiya'da yayın yapan BLU Radio'da açıklamalarda bulunan gazeteci Nelson Ascencio, 35 yaşındaki golcüyle Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın ilgilendiğini öne sürdü.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Radamel Falcao ezeli rakibe... (GS spor haberi)

"BARCELONA'DAN REAL MADRID'E GİTMEK GİBİ"

Ascencio, Beşiktaş'ın forvet transferinde ana adayının Falcao olduğunu ancak Galatasaray ile Beşiktaş'ın ezeli rakip olması nedeniyle transferin karmaşık bir halde olduğunu ifade etti. Ascencio, "Falcao'nun çitin öbür tarafına geçmesi aslında çok zor. Sanki Barcelona'dan Real Madrid'e gitmek gibi" diyerek transferin zorluğunu vurguladı.

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