Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Radamel Falcao ezeli rakibe... (GS spor haberi)

"BARCELONA'DAN REAL MADRID'E GİTMEK GİBİ"



Ascencio, Beşiktaş'ın forvet transferinde ana adayının Falcao olduğunu ancak Galatasaray ile Beşiktaş'ın ezeli rakip olması nedeniyle transferin karmaşık bir halde olduğunu ifade etti. Ascencio, "Falcao'nun çitin öbür tarafına geçmesi aslında çok zor. Sanki Barcelona'dan Real Madrid'e gitmek gibi" diyerek transferin zorluğunu vurguladı.