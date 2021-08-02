Son dakika transfer haberleri: Erling Haaland Galatasaray'ın elinden kaçmış!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferini istediği oyuncular arasında yer alan Olimpiu Morutan için açıklamada bulundu. Basın mensuplarıyla Florya'da kahvaltıda bir araya gelen tecrübeli hoca, bir süredir gündemde olan Rumen oyuncuyla ilgili, "Hiç resmi görüşmemiz olmadı" sözlerini kullandı.

Görüntü verilmeyen ve kayıt cihazlarının kullanılmadığı toplantıda Borussia Dortmund'un ünlü ismi Erling Haaland da konuşuldu. Norveçli yıldızın ilk dönemlerinde scout ekibi tarafından önerildiğini anlatan Terim, "Haaland'ı scout ekibi buldu ve beğendik Necati Ateş ve Ümit Davala'yı izlemeleri için gönderdik, onlar da 'hemen alınsın' dedi ama 17 yaşında biri için 9 milyon euro istendi" dedi.