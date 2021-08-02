Hagi için cebinden 500 bin euro verdi

Giovanni Becali 25 yıl sonra Gica Hagi'nin transferiyle ilgili sırları ortaya döktü. Hagi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili anılarını paylaşan Becali, "Florya'ya gittim. Fatih Terim bana 'Sorun nedir' diye sordu. Ben de ona bunun '400-500 bin Euro'luk' bir mesele olduğunu söyledim. '4 sözleşme yılının her 1 Ağustos'unda bana geliyorsun. 500 bin dolar'lık bir çanta alıyorsun' dedi ve her yıl sözünü tuttu" açıklamasını yaptı.
GiovanniBecali 25 yıl sonra Gica Hagi'nin transferiyle ilgili sırları ortaya döktü. Hagi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili anılarını paylaşan Becali, "Florya'ya gittim. Fatih Terim bana 'Sorun nedir' diye sordu. Ben de ona bunun '400-500 bin Euro'luk' bir mesele olduğunu söyledim. '4 sözleşme yılının her 1 Ağustos'unda bana geliyorsun. 500 bin dolar'lık bir çanta alıyorsun' dedi ve her yıl sözünü tuttu" açıklamasını yaptı. Becali ayrıca, "Hayatımda hiçbir teknik adam bana aradaki farkı kendi parasıyla ödeyeceğini söylemedi" diyerek Terim'in özel bir hoca olduğunu ifade etti.