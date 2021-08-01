Son dakika transfer haberi: Yeni Galatasaray böyle! Transferler sonrası ilk 11...

Ligde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Galatasaray da eksik mevkilerini güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.
Kadrosuna Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Berkan Kutlu gibi yerli transferlerin yanı sıra Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau gibi yabancı oyuncuları katan Aslan, yapılması planlanan transferlerle de yeni sezonda farklı bir 11'le futbolseverlerin karşısına çıkacak. İşte 2021-22 model Galatasaray 11'i...
Kaleci: Fernando Muslera