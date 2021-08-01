Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Yeni Galatasaray böyle! Transferler sonrası ilk 11...

Son dakika transfer haberi: Yeni Galatasaray böyle! Transferler sonrası ilk 11...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri de kattı. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Berkan Kutlu gibi yerli transferlerin yanı sıra Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau gibi yabancı oyuncuları kadrosuna katan sarı-kırmızılıların gelecek bazı isimlerle de birlikte yeni sezondaki 11'inde büyük değişim söz konusu. İşte 2021-22 model Galatasaray... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 11:53
Son dakika transfer haberi: Yeni Galatasaray böyle! Transferler sonrası ilk 11...

Ligde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Galatasaray da eksik mevkilerini güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Yeni Galatasaray böyle! Transferler sonrası ilk 11...

Kadrosuna Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Berkan Kutlu gibi yerli transferlerin yanı sıra Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau gibi yabancı oyuncuları katan Aslan, yapılması planlanan transferlerle de yeni sezonda farklı bir 11'le futbolseverlerin karşısına çıkacak. İşte 2021-22 model Galatasaray 11'i...

Son dakika transfer haberi: Yeni Galatasaray böyle! Transferler sonrası ilk 11...

Kaleci: Fernando Muslera

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