Son dakika spor haberi: Gedson olmadı Galatasaray'da 8 numaraya 3 aday!

Gedson Fernandes konusunda bir türlü beklenen aşamayı kaydedemeyen Galatasaray alternatif isimlere yöneldi. Aranan kan için kolları sıvayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdelerinden Mohammed Kudus için Ajax'ın kapısını çaldı.
Gedson Fernandes konusunda bir türlü beklenen aşamayı kaydedemeyen Galatasaray alternatif isimlere yöneldi. Aranan kan için kolları sıvayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdelerinden Mohammed Kudus için Ajax'ın kapısını çaldı.
Sarı kırmızılılar, Ganalı 8 numarayı satın alma opsiyonu ile kiralamak için Hollanda ekibine teklif yaptı. 9 milyon euro'ya transfer edilen ve geçen sezon geçirdiği sakatlıklar yüzünden Ajax'ta beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Kudus için menajeri Mendelewitsch'le de görüşüldü. Galatasaray'ın hedefinin toplamda 4-5 milyon euro'yu aşmayacak için operasyon planladığı öğrenildi.
İKİNCİ ADAY ROMDHANE
Öte yandan, Gedson'u takımda tutma kararı alması sonrasında Galatasaray yöneldiği alternatif isimlerden diğeri Mohamed Ali Ben Romdhane. Scout ekibinin araştırmaları sonrası gündeme gelen Tunuslu yıldız yaklaşık 2 aydır Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birisi. Tunus Ligi'nde Esperance formasını giyen Ben Romdhane 21 yaşında ve 1.85 boyunda.
LİSTEDE HARROUI DE VAR
Cimbom'un 8 numara adaylarının üçüncüsü de Abderrahman
Harroui... Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'da forma giyen Faslı yıldız 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Harroui çok yönlü olmasıyla ön plana çıkıyor.