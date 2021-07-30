Son dakika spor haberi: Gedson olmadı Galatasaray'da 8 numaraya 3 aday!

Gedson Fernandes konusunda bir türlü beklenen aşamayı kaydedemeyen Galatasaray alternatif isimlere yöneldi. Aranan kan için kolları sıvayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim 'in eski gözdelerinden Mohammed Kudus için Ajax'ın kapısını çaldı.

Sarı kırmızılılar, Ganalı 8 numarayı satın alma opsiyonu ile kiralamak için Hollanda ekibine teklif yaptı. 9 milyon euro'ya transfer edilen ve geçen sezon geçirdiği sakatlıklar yüzünden Ajax'ta beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Kudus için menajeri Mendelewitsch'le de görüşüldü. Galatasaray'ın hedefinin toplamda 4-5 milyon euro'yu aşmayacak için operasyon planladığı öğrenildi.