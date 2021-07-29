Hasret son buldu

Fatih Terim Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada özlem sona erdi. Korona virüs nedeniyle uzun süredir takımlarından uzak kalan Galatasaray taraftarları, PSV Eindhoven karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. 17 bin kişilik stadın yüzde 50 oranında tribünlere taraftar alınırken, sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan bölümleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi tribündeki yerlerini alan 8 bin 500 Galatasaray taraftarı, takımın sahaya çıkmasıyla şova başladı. Uzun süren özlemin ardından futbolculara tek tek seslenen sarıkırmızılılar, alınan yenilgiye rağmen takımlarına desteklerini sürdürdü. Tribünler, bitiş düdüğünün ardından da takımlarını alkışlarla sahadan gönderdi.