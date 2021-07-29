Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz ilk maçta alkışı aldı

Barış Alper Yılmaz ilk maçta alkışı aldı

Aslan’ın yeni transferi dün PSV maçında ilk 11’deydi. 21’lik yıldız tek devre oynadı. Performansı beğenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Barış Alper Yılmaz ilk maçta alkışı aldı
Galatasaray sezon başında büyük uğraşlar sonucu Barış Alper YılmazKeçiörengücü'nden renklerine bağlamıştı. 21 yaşındaki yıldız, PSV ile Hollanda'da oynanan turun ilk ayağında kadroda olmaına rağmen şans bulamamıştı. Dünkü rövanşa ilk 11'de başladı. Barış Alper Yılmaz tek devre oynadı, performansı beğenildi. Genç futbolcu güçlü yapısı ve oyun bilgisiyle gelecek adına olumlu sinyaller verdi.

BOSCAGLI KIRMIZI GÖRDÜ

PSV'de Olivier Boscagli dün oyundan atıldı. Sarı kartı bulunan 23 yaşındaki stoper, Mbaye Diagne'nin deparına cevap veremedi. Çekip 2. sarıdan atıldı.
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