Barış Alper Yılmaz ilk maçta alkışı aldı

Galatasaray sezon başında büyük uğraşlar sonucu Barış Alper Yılmaz'ı Keçiörengücü'nden renklerine bağlamıştı. 21 yaşındaki yıldız, PSV ile Hollanda'da oynanan turun ilk ayağında kadroda olmaına rağmen şans bulamamıştı. Dünkü rövanşa ilk 11'de başladı. Barış Alper Yılmaz tek devre oynadı, performansı beğenildi. Genç futbolcu güçlü yapısı ve oyun bilgisiyle gelecek adına olumlu sinyaller verdi.
BOSCAGLI KIRMIZI GÖRDÜ
PSV'de Olivier Boscagli dün oyundan atıldı. Sarı kartı bulunan 23 yaşındaki stoper, Mbaye Diagne'nin deparına cevap veremedi. Çekip 2. sarıdan atıldı.