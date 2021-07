İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Galatasaray ile anlaşan Patrick van Aanholt'a veda etti.

Hollandalı sol bek için hem sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan hem de resmi sitesinden açıklama yayınlayan İngiliz kulübü, "4 buçuk sezonda yaşattıkların için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

