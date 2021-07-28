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Van Aanholt da İstanbul’a geldi

Galatasaray'ın arka arkaya transferlerini açıkladığı Cicaldau ve Sacha Boey'in ardından Patrick van Aanholt İstanbul'a geldi. Galatasaray kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Hollandalı sol bek, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini 3 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Van Aanholt da İstanbul’a geldi

Galatasaray'ın arka arkaya transferlerini açıkladığı Cicaldau ve Sacha Boey'in ardından Patrick van Aanholt İstanbul'a geldi. Galatasaray kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Hollandalı sol bek, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini 3 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacak. Sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu belirten van Aanholt, "Galatasaray'ın teklifi beni heyecanlandırdı. Burası benim için yeni bir meydan okuma olacak. Coşkulu taraftarlarımızla önemli başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

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