Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşanacak. Geleceğin takımını oluşturmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre dev harekat için düğmeye basıldı. Şimdiye kadar 6 transferle kadrosunu güçlendiren Aslan, transferde durmayacak. Hedefteki isimlere imza attırmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar da peş peşe yaşanacak. Gözden düşen futbolculara veda edip maaş yükünden kurtulmak isteyen Cimbom, ciddi teklif gelen yıldızların satışına onay vererek kasayı dolduracak. İşte Aslan'da yaşanacak dev değişimin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:19 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:47
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da sergilenen etkisiz futbol camiada hayal kırıklığı yarattı. Umut vermeyen bir görüntü çizen sarı-kırmızılılarda karşılaşma sonrası transfer harekatı için düğmeye basıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Sol bek Patrick van Aanholt, orta saha Alexandru Cicaldau ve sağ bek Sacha Boey'in transferlerini üst üste KAP'a bildiren Cimbom, ayağını gazdan çekmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim ve Burak Elmas yönetiminin koordineli şekilde yürüttüğü operasyonda hamleler üst üste gelecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, genç ve potansiyeli yüksek isimleri kadroya katmayı sürdürecek. Takımdaki yaş ortalamasını düşürmeyi düşünen Aslan, mevcut kadrodaki birçok isimle de yollarını ayırmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Değerini bulan futbolcuların satışına onay verme kararı alan Cimbom'da yönetim, kasayı doldurarak hareket alanını genişletmeyi planlıyor. Galatasaray'da mevcut kadrodaki 8 oyuncuya talip çıkarken, yapılan görüşmeler sonucu son durum netlik kazanacak.

İşte Galatasaray'da yaşanması plananan değişimin detayları ve 8 oyuncuya talip olan kulüpler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Şimdiye kadar transferde Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'u kadrosuna katan Galatasaray'da değişim hızla sürecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

ORTA SAHAYA 2 TAKVİYE!
Sağ bek, sol bek ve 10 numara transferlerini tamamlayan Galatasaray'da yönetim, uzun süredir mesai harcadığı orta saha takviyelerini resmiyete dökmek istiyor. Yani sarı kırmızılılar için sırada 22 yaşındaki Gedson Fernandes ile 23 yaşındaki Berkan Kutlu var.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

STOPER MEVKİSİNE TRANSFER HEDEFLENİYOR!
Berkan Kutlu ve Gedson Fernandes'in transferlerini bitirmeyi amaçlayan Galatasaray'ın bir sonraki adımı ise stoper takviyesi olacak. Yönetim Christian Luyindama'nın yerine stoperde direkt 11'de oynayabilecek potansiyelde bir futbolcu takviyesi düşünüyor. Böyle bir isim alınırsa Luyindama için teklifler değerlendirilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Öte yandan Galatasaray'da ayrılacak isimler büyük önem taşıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlere veda edilmesi durumunda maaş yükünden de kurtulacak Aslan, talibi olan isimlere ciddi teklifler gelmesi durumunda transfere onay verecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

MARCAO'YA SHAKHTAR DONETSK KANCASI!
Galatasaray'ın savunmasının önemli isimlerinden Marcao Teixeira'ya sürpriz bir talip çıktı. Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Roberto De Zerbi'yi takımın başına getiren Shakhtar'ın, sarı-kırmızılılara teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Marcao'nun bonservisini 20 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray cephesi, bu fiyattan aşağı gelecek teklifleri değerlendirilmeye almayacak. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

OLYMPIAKOS'UN FEGHOULI ISRARI!
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli, Olypiakos'un radarında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, yüksek maaşı nedeniyle Cezayirli futbolcunun transferinde kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi. Yunan ekibinin transferi bitirmeyi çok istediği kaydedilirken görüşmelerde anlaşma sağlanması durumunda 3 yıllık imzanın atılacağı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

LUYINDAMA RUS EKİPLERİNİN RADARINDA!
Geçtiğimiz sezon formasını Ryan Donk'a kaptıran Luyindama, yeni sezona da iyi başlangıç yapamadı. PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında vasat bir görüntü ortaya koyan Kongolu stopere gelecek teklifler değerlendirilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Fatih Terim'in onayı doğrultusunda alınan karar, Luyindama ile de paylaşıldı ve Kongolu futbolcunun menajerine de bilgi verildi. 27 yaşındaki futbolcuya Rusya'dan talipleri olduğu kaydedilirken, sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon euroluk teklif bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

FALCAO'YA 3 TALİP BİRDEN!
Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonucu istenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao hayal kırıklığı yaşattı. Kolombiyalı santrfor, yüksek maaşı nedeniyle sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği isimlerden biri oldu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Cimbom'un satış listesine koyduğu deneyimli futbolcu 3 kulübün yakın takibinde bulunuyor. Falcao için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Al-Sadd haricinde, ABD MLS Ligi'nden Nashville kulübünün ilgisi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

MBAYE DIAGNE İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR!
West Bromwich'teki kiralık sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne, kariyerini İngiltere'de sürdürmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Senegalli futbolcu, Ada ekipleriyle görüşmelerine devam ediyor. Bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması gündeme gelecek.


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

YEDLIN MLS YOLCUSU!
Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı futbolcusu De Andre Yedlin'e MLS Ligi'nden talip çıktı. Seattle Sounders kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Sağ bek mevkisini 20 yaşındaki Sacha Boey ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda Yedlin ile ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

RYAN BABEL'İN ANLAŞMASI BEKLENİYOR!
Gençleşme politikası kapsamında gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yaş ortalaması düşürmek adına bazı isimlerle yollar ayrılacak. Ryan Babel de ilerleyen yaşı ve yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılan futbolculardan birisi oldu. İngiltere ve Hollanda'dan bazı kulüplerin deneyimli hücum oyuncusu ile ilgilendiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

KONYASPOR SEKIDIKA'NIN PEŞİNDE!
Galatasaray'a Eskişehirspor'dan transfer olan Jesse Sekidika, geldiği günden beri beklenen patlamayı yapamadı. PSV maçında ilk 11'de şans bulan 25 yaşındaki futbolcu etkisiz görüntüsüyle gönderilecekler listesine kondu. Nijeryalı kanat oyuncusu için Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un devrede olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

SADECE 3'ÜNDEN 12.2 MİLYON EURO TASARRUF!
Galatasaray'ın gözden çıkardığı isimlerden Falcao, Feghouli ve Babel ile yolların ayrılması durumunda büyük bir tasarruf sağlanacak. Takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Falcao 5.2 milyon euro, Babel 4 milyon euro ve Feghouli ise 3 milyon 850 bin euro maaş alıyor. Yalnıca 3 futbolcunun senelik garanti ücret toplamı 12.2 milyon euro yapıyor.

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