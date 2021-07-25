Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

Değerini bulan futbolcuların satışına onay verme kararı alan Cimbom'da yönetim, kasayı doldurarak hareket alanını genişletmeyi planlıyor. Galatasaray'da mevcut kadrodaki 8 oyuncuya talip çıkarken, yapılan görüşmeler sonucu son durum netlik kazanacak.
İşte Galatasaray'da yaşanması plananan değişimin detayları ve 8 oyuncuya talip olan kulüpler...
Şimdiye kadar transferde Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'u kadrosuna katan Galatasaray'da değişim hızla sürecek.
ORTA SAHAYA 2 TAKVİYE!
Sağ bek, sol bek ve 10 numara transferlerini tamamlayan Galatasaray'da yönetim, uzun süredir mesai harcadığı orta saha takviyelerini resmiyete dökmek istiyor. Yani sarı kırmızılılar için sırada 22 yaşındaki Gedson Fernandes ile 23 yaşındaki Berkan Kutlu var.