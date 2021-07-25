Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık ve transferler peş peşe! 8 veda sonrası kasa böyle dolacak

STOPER MEVKİSİNE TRANSFER HEDEFLENİYOR!

Berkan Kutlu ve Gedson Fernandes'in transferlerini bitirmeyi amaçlayan Galatasaray'ın bir sonraki adımı ise stoper takviyesi olacak. Yönetim Christian Luyindama'nın yerine stoperde direkt 11'de oynayabilecek potansiyelde bir futbolcu takviyesi düşünüyor. Böyle bir isim alınırsa Luyindama için teklifler değerlendirilecek.