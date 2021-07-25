Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Gedson Fernandes'te! Önümüzdeki hafta... (GS spor haberi)

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor. Orta sahaya Cicaldau takviyesi yapan Cimbom, eski gözağrısı Gedson Fernandes için tüm şartları zorluyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızı için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın Gedson için satın alma opsiyonu konusunda Benfica ile hala anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken Sarı-Kırmızılılar'ın 'Zorunlu' maddesini kaldırmak istediği bildirildi.
MEITE'Yİ ALDILAR... BIRAKACAKLAR
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in Benfica'da başkanlığa getirilen eski öğrencisi Rui Costa ile ile telefonda sürekli görüştüğü öğrenildi. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetimin transferi önümüzdeki hafta bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Meite'yi transfer eden Benfica'nın Gedson'u bırakması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ DA TEKLİF YAPMIŞTI!
Bilindiği gibi Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si için bir teklif yapmıştı... 22 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro... Genç yıldız İngiltere Premier Ligi'nin güçlü takımlarından Tottenham'da da forma giymişti.