Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Gedson Fernandes'te! Önümüzdeki hafta... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Gedson Fernandes'te! Önümüzdeki hafta... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde durmak bilmiyor... Kadrosuna orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu katan sarı kırmızılılar, Gedson Fernandes transferinde de mutlu sona ulaşmak istiyor. Terim'in, eski öğrencisi Rui Costa ile bu transfer için telefon ile bir görüşme gerçekletirdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Gedson Fernandes'te! Önümüzdeki hafta... (GS spor haberi)

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor. Orta sahaya Cicaldau takviyesi yapan Cimbom, eski gözağrısı Gedson Fernandes için tüm şartları zorluyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızı için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın Gedson için satın alma opsiyonu konusunda Benfica ile hala anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken Sarı-Kırmızılılar'ın 'Zorunlu' maddesini kaldırmak istediği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Gedson Fernandes'te! Önümüzdeki hafta... (GS spor haberi)

MEITE'Yİ ALDILAR... BIRAKACAKLAR

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in Benfica'da başkanlığa getirilen eski öğrencisi Rui Costa ile ile telefonda sürekli görüştüğü öğrenildi. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetimin transferi önümüzdeki hafta bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Meite'yi transfer eden Benfica'nın Gedson'u bırakması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Gedson Fernandes'te! Önümüzdeki hafta... (GS spor haberi)

BEŞİKTAŞ DA TEKLİF YAPMIŞTI!

Bilindiği gibi Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si için bir teklif yapmıştı... 22 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro... Genç yıldız İngiltere Premier Ligi'nin güçlü takımlarından Tottenham'da da forma giymişti.

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