Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Gedson Fernandes'te! Önümüzdeki hafta... (GS spor haberi)

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor. Orta sahaya Cicaldau takviyesi yapan Cimbom, eski gözağrısı Gedson Fernandes için tüm şartları zorluyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızı için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın Gedson için satın alma opsiyonu konusunda Benfica ile hala anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken Sarı-Kırmızılılar'ın 'Zorunlu' maddesini kaldırmak istediği bildirildi.

MEITE'Yİ ALDILAR... BIRAKACAKLAR



Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in Benfica'da başkanlığa getirilen eski öğrencisi Rui Costa ile ile telefonda sürekli görüştüğü öğrenildi. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetimin transferi önümüzdeki hafta bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Meite'yi transfer eden Benfica'nın Gedson'u bırakması bekleniyor.