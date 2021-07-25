Son dakika spor haberi: Galatasaray Joher Rassoul transferinde devreye girdi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adana Demirspor'un, Süper Lig 'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Joher Rassoul'u gündemine aldı. A Spor'un haberine göre, savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Joher Rassoul, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yakın zamanda Mavi Şimşekler'in kapısını çalacağı bildirildi. Rassoul'un, Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.