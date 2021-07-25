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Son dakika spor haberi: Galatasaray Joher Rassoul transferinde devreye girdi!

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da gözler savunma hattına çevrilmiş durumda. Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Cimbom, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'dan Joher Rassoul ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, Akdeniz ekibi yöneticileriyle yakın zamanda masaya oturacağı kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:33 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:44
Son dakika spor haberi: Galatasaray Joher Rassoul transferinde devreye girdi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adana Demirspor'un, Süper Lig 'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Joher Rassoul'u gündemine aldı. A Spor'un haberine göre, savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Joher Rassoul, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yakın zamanda Mavi Şimşekler'in kapısını çalacağı bildirildi. Rassoul'un, Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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