Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson olmadı Hernani geliyor

Gedson Fernandes için Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılarda yeni bir adayın daha olduğu ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray kulübü Parma'da forma giyen Hernani için devrede...
Gedson Fernandes için Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılarda yeni bir adayın daha olduğu ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray kulübü Parma'da forma giyen Hernani için devrede...
Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun mali şartlarıyla ilgili görüştü. Daha önce de gündeme gelen Hernani transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
2017 yılında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'e transfer olan Hernani, sonrasında St Etienne ve Parma'da kiralık olarak oynadı.