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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson olmadı Hernani geliyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Aslan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşamadı. Cimbom, Gedson Fernandes yerine Hernani'yi gözüne kestirirken, Brezilyalı oyuncuyu almak için görüşmelere başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:51
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson olmadı Hernani geliyor

Gedson Fernandes için Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılarda yeni bir adayın daha olduğu ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray kulübü Parma'da forma giyen Hernani için devrede...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson olmadı Hernani geliyor

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun mali şartlarıyla ilgili görüştü. Daha önce de gündeme gelen Hernani transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson olmadı Hernani geliyor

2017 yılında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'e transfer olan Hernani, sonrasında St Etienne ve Parma'da kiralık olarak oynadı.

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