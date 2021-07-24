Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Atakan Karazor bombası da patlıyor! Aslan savunması...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 5-1 mağlup olan Galatasaray'da, takım içindeki eksikler de meydana çıkmıştı. Bu doğrultuda transferde vites artıran Aslan, Alexandru Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boey'i kadrosuna katmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusuna takıma bir de stoper takviyesi yapacak. Luyindama'nın performansından memnun olmayan Terim, gözünü Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'a dikti. Stuttgart ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Atakan için sarı kırmızılı kurmaylar maliyet hesaplamalarına başladı.