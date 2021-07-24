Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Atakan Karazor bombası da patlıyor! Aslan savunması...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 5-1 mağlup olan Galatasaray'da, takım içindeki eksikler de meydana çıkmıştı. Bu doğrultuda transferde vites artıran Aslan, Alexandru Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boey'i kadrosuna katmıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusuna takıma bir de stoper takviyesi yapacak. Luyindama'nın performansından memnun olmayan Terim, gözünü Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'a dikti. Stuttgart ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Atakan için sarı kırmızılı kurmaylar maliyet hesaplamalarına başladı.
ATAKAN KARAZOR KİMDİR?
13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'da doğan Atakan Karazor, Essen altyapısında futbola başladı. 1.90 boyundaki stoper oyuncusu, buradan sırasıyla Bochum altyapısına ve daha sonra Borussia Dortmund 2. takımına transfer oldu. 2017 yılında Kiel'e transfer olan Atakan, 2019-20 sezonunun başında ise 800 bin Euro bedelle Stuttgart'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Atakan, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 19 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.