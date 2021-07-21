Son dakika spor haberi: Wesley Sneijder'den Galatasaray yorumu! "PSV maçı..."

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile yapacağı maç öncesi, sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Hollandalı eski futbolcu, takımının kamp yaptığı oteli ziyaret ederken kulüp televizyonuna konuştu.

Sneijder, "Yıllar sonra buraya gelmek, eski dostlarımı görmek, hocamı görmek çok güzel oldu. Burada çok güzel başarılar elde ettik" dedi. PSV maçı hakkında ise, "Tek dileğim Galatasaray. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi çok istiyorum. PSV maçı zor geçecek, iyi takımlar ama önemli iki oyuncuları da yok. Bu da bence Galatasaray için avantaj olacak. Kalbim Galatasaray ile beraber" sözlerine yer verdi.

Taraftara mesaj gönderen Sneijder, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum ve kalbimde inanılmaz farklı bir yerleri var. Ümit ediyorum ki tekrardan Galatasaray'a döneceğim" açıklamasını yaptı.