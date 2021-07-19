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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi Celtic-FC Midtjylland eşleşmesinin galibi olacak

Galatasaray'ın rakibi belli oldu! PSV Galatasaray maçının galibinin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme Turu'nda karşılaşacağı muhtemel rakip belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi PSV ile 2. ön eleme turunda karşılaşacak olan Galatasaray'ın, turu geçmesi halinde Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:47
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi Celtic-FC Midtjylland eşleşmesinin galibi olacak

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın Celtic ile Danimarka'nın FC Midtjylland takımının eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları, 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile ilk maçını 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacak, sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşmasını ise 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

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