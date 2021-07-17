Son dakika spor haberleri: PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu averajla Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa sahnesine çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Galatasaray, zorlu deplasmanda istediği sonucu alıp, rövanş için avantaj elde etmek istiyor. Kritik mücadele öncesi futbolseverler, PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PSV - Galatasaray maçı 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak mücadele Spor Smart HD kanalından canlı yayınlanacak.

İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado.