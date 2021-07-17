Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Burak Elmas, Fatih Terim ile bu konuda müştere çalışırken, gelecek ve gönderilecek isimler için çalışmalarını yürütüyor.

Sarı kırmızılılarda transfer için öncelik sol bek olmuş durumda. Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı kırmızılılar, gündemine bir çok ismi almış ancak henüz somut bir gelişme yaşanmamıştı. Galatasaraylı yetkililerin sol bek için görüştüğü isimlerden kısa süre içinde net geri dönüş beklediği bilinirken, imzaların yakında zamanda atılm bası bekleniyor.