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Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, bir yandan PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına odaklanırken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Cimbom, transferde önceliğini sol bek pozisyonuna verirken, Mbaye Diagne konusunda da önemli gelişmeler yaşanılması bekleniyor. Galatasaray'a geç dönen ve bu sebeple para cezası kesilen Diagne'nin, geleceğine dair somut adımlar atılmaya hazırlanıyor. Peki, Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidecek mi? Kalacak mı? İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:23
Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Burak Elmas, Fatih Terim ile bu konuda müştere çalışırken, gelecek ve gönderilecek isimler için çalışmalarını yürütüyor.

Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

Sarı kırmızılılarda transfer için öncelik sol bek olmuş durumda. Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı kırmızılılar, gündemine bir çok ismi almış ancak henüz somut bir gelişme yaşanmamıştı. Galatasaraylı yetkililerin sol bek için görüştüğü isimlerden kısa süre içinde net geri dönüş beklediği bilinirken, imzaların yakında zamanda atılm bası bekleniyor.

Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

Bununla beraber Galatsaray'da gündemin bir diğer konusu da gönderilecek isimler. Radamel Falcao'ya uygun bir teklif gelmesi durumunda satışına onay verecek Galatasaray, Kolombiyalı yıldız haricinde bir ismi daha gündemine aldı.

Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

DIAGNE MESELESİ NE OLACAK?
Bilindiği üzere Mbaye Diagne, Galatasaray'ın kendisine 'kampa katılma tarihini' iletmesine rağmen geç gelmişti. Sarı kırmızılı kulüp, Diagne'nin bu hareketi sonrası, kendisine para cezası kesmişti.

Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

Galatasaray cephesinde, Mbaye Diagne için kararsızlık hakim. Cimbom, yıldız futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay verecek.

Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

Öte yandan TFF'nin koyduğu yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda da 1. öncelik değil. Mostafa Mohamed - Falcao ikilisinin yanına Galatasaray, maddiyatı uygun ve kısa sürede takıma adapte olabilecek bir forvet arayışında.

Mbaye Diagne Galatasaray'da kalacak mı? Gidecek mi? Son karar ve Fatih Terim...

TERİM'İN SON KARARI ETKİLİ OLACAK
Galatasaraylı idareciler, Mbaye Diagne konusunda son sözü Fatih Terim'e bırakmış durumda. Tecrübeli teknik adam öncelikle golcü futbolcuyu izleme kararı aldı. Şayet Diagne antrenmanlarda yine disiplinsiz davranırsa, kapı gösterilecek.

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