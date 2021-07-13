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Mbaye Diagne olaylı başladı! Galatasaray'dan para cezası

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, olaylı döndü. Galatasaray kulübü, Diagne'yi antrenmanlara daha erken davet etmesine karşın golcü futbolcu gelmemişti. Bununla beraber Cimbom, Diagne'ye para cezası uygulanmasına karar verdi. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Mbaye Diagne olaylı başladı! Galatasaray'dan para cezası

Sezonu 14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa Amerika dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak.

Sabah'ın haberine göre, Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya Pazartesi günü adım attı. Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti.

Ancak G.Saray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan Diagne'ye para cezası da verilecek.

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