Mbaye Diagne olaylı başladı! Galatasaray'dan para cezası

Sezonu 14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa Amerika dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak.



Sabah'ın haberine göre, Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya Pazartesi günü adım attı. Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti.



Ancak G.Saray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan Diagne'ye para cezası da verilecek.