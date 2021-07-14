Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 00:29
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

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