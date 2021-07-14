Son dakika... Galatasaray'ın teklif yaptığı Stanciu'nun kulübünden flaş hamle!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve PSV Eindhoven'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi transferleri bitirmek için yoğun mesai sarf eden Galatasaray 'ın transfer listesindeki Rumen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu 'da sıcak bir gelişme yaşandı!

Teklifin yüksek olduğunu ve Stanciu'nun da İstanbul'da oynamak istediğini, bu nedenle Galatasaray'ın elinin kuvvetli olduğunu belirten Roşu, transfer için Slavia Prag'ın son kararının belirleyici olacağının altını çizmişti.