Haberler Galatasaray Son dakika... Galatasaray'ın teklif yaptığı Stanciu'nun kulübünden flaş hamle!

Son dakika... Galatasaray'ın teklif yaptığı Stanciu'nun kulübünden flaş hamle!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılıların bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Rumen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu'dan kötü haber geldi. Cimbom kısa süre önce Slavia Prag'a teklifte bulunurken Rumen kulübünden bir son dakika hamlesi geldi. İşte o sıcak gelişme... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:40
Son dakika... Galatasaray'a Stanciu'da kötü haber

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve PSV Eindhoven'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi transferleri bitirmek için yoğun mesai sarf eden Galatasaray'ın transfer listesindeki Rumen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu'da sıcak bir gelişme yaşandı!

Son dakika... Galatasaray'a Stanciu'da kötü haber

Rumen gazeteci Emanuel Roşu kısa süre önce Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Slavia Prag'a teklif yaptığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Son dakika... Galatasaray'a Stanciu'da kötü haber

Teklifin yüksek olduğunu ve Stanciu'nun da İstanbul'da oynamak istediğini, bu nedenle Galatasaray'ın elinin kuvvetli olduğunu belirten Roşu, transfer için Slavia Prag'ın son kararının belirleyici olacağının altını çizmişti.

Son dakika... Galatasaray'a Stanciu'da kötü haber

Kısa süre önce Emanuel Roşu'dan transferle ilgili yeni bir paylaşım geldi. Rumen gazeteci, Slavia Prag'ın Galatasaray'ın son teklifini reddettiğini duyurdu.

Son dakika... Galatasaray'a Stanciu'da kötü haber

S. Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kulüp yetkilileriyle görüşerek Stanciu'nun kalması yönünde talepte bulunması sebebiyle Çek kulübünün maaş güncellemesi yaptığı öğrenildi.

Son dakika... Galatasaray'a Stanciu'da kötü haber

Roşu'nun paylaşımına göre, S. Prag, Stanciu'nun maaşını Galatasaray'ın teklifiyle aynı rakama yükselterek yıldız ismi takımda tuttu.

Son dakika... Galatasaray'a Stanciu'da kötü haber

30 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Slavia ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcunun bonservis bedeli 7 milyon euro.

Son dakika... Galatasaray'a Stanciu'da kötü haber

Nicolae Stanciu, takımıyla çıktığı 30 lig maçında 12 gol, 6 asistlik performansa imza attı.

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