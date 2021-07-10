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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Alassane Ndao ısrarı! Takas ve parayla bitecek

Teknik direktör Fatih Terim'le yola devam kararı aldıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, hücum hattı için Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu gündemine almıştı. 24 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olan sarı-kırmızılıların, Faith Karagümrük'e bir miktar para ve 2 futbolcuyu takasta önerdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri... (GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Alassane Ndao ısrarı! Takas ve parayla bitecek

Sofiane Feghouli'den iki sezondur beklenilen performansı alamayan Galatasaray, sağ kanata transfer yapmak için harekete geçti. Performansıyla geçen sezon Süper Lig'e damga vuran Karagümrüklü Alassane Ndao, sarı- kırmızılıların radarına girdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Alassane Ndao ısrarı! Takas ve parayla bitecek

24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen Cimbom, Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın tapusunu vermeye hazır. Ayrıca kırmızı-siyahlılara 1 milyon euro'luk bonservis ücreti önerileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Alassane Ndao ısrarı! Takas ve parayla bitecek

MAAŞLARI DA ÖDEYECEK
Yönetimin, göndermek istediği iki futbolcunun 1 yıllık alacaklarını da karşılayacağı kaydedildi. Kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan Jimmy Durmaz kontratının son senesine girerken bu sezon 8 milyon TL kazanacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Alassane Ndao ısrarı! Takas ve parayla bitecek

Kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan ve geçen sezonun ikinci yarısında Konyaspor'a kiralanan Sekidika ise bu yıl 250 bin euro maaş alacak. Kasadan Senegalli futbolcu için böylece 1.25 milyon euro ve 8 milyon TL çıkmış olacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Alassane Ndao ısrarı! Takas ve parayla bitecek

2 MAÇTA DA ATTI
Alassane Ndao, geçen sezon Süper Lig'de tam 38 maçta boy gösterdi. Malili futbolcu 11 gol, 9 asistle takımında yıldızlaştı. Sarı-kırmızılılara karşı 2 maça da çıkan Senegalli, ilk karşılaşmada 1 gol, 1 asistle 2-1'lik galibiyetin mimarı oldu. 1-1 berabere biten 2. randevuda da takımı adına fileleri havalandırarak Galatasaray'a şampiyonluk yolunda darbe vurdu.

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