Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Alassane Ndao ısrarı! Takas ve parayla bitecek

Sofiane Feghouli'den iki sezondur beklenilen performansı alamayan Galatasaray, sağ kanata transfer yapmak için harekete geçti. Performansıyla geçen sezon Süper Lig'e damga vuran Karagümrüklü Alassane Ndao, sarı- kırmızılıların radarına girdi.
24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen Cimbom, Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın tapusunu vermeye hazır. Ayrıca kırmızı-siyahlılara 1 milyon euro'luk bonservis ücreti önerileceği öğrenildi.
MAAŞLARI DA ÖDEYECEK
Yönetimin, göndermek istediği iki futbolcunun 1 yıllık alacaklarını da karşılayacağı kaydedildi. Kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan Jimmy Durmaz kontratının son senesine girerken bu sezon 8 milyon TL kazanacak.