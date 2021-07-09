Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı yönetim, transferde gaza bastı. Terim’in Mostafa Mohamed’i sırtı dönük oynayabilecek uzun bir forvetle eşleştirmek istediği ve bu nedenle Malili forvet Kalifa Coulibaly'nin ismini verdiği ifade edildi. Yönetim de oyuncunun kulübü ile temasa geçti. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray forveti de güçlendirmenin planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Mbaye Diagne ve Radamel Falcao gözden çıkarılmış durumda...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

İki oyuncunun gönderilmesi için temaslar devam ediyor. Mostafa Mohamed'le yoluna devam edecek olan Fatih Terim, Mısırlı yıldızı sırtı dönük oynayabilecek uzun bir forvetle eşleştirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

İşte bu noktada Fransa'dan But, sarı-kırmızılılar için Nantes'dan Kalifa Coulibaly'yi yazdı. Raphael Nouet imzalı haberde; "Coulibaly, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alıyor" denildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

GALİBİYET SERİSİNE KATKI YAPTI

Tecrübeli hocanın, şartlarının araştırılmasını istediği ve Galatasaray yönetiminin de Nantes ile temasa geçtiği kaydedildi. Haberinde detaylarında ise şu ifadeler kullanıldı: "İlkbaharda, Nantes, Ligue 1'de kalma yarışında umudunu yeniden kazanmaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

Özellikle 4 galibiyet serisini Coulibaly'ye borçluydu. 29 yaşındaki Malili forvet, Kombouare tarafından başarıyla hayata döndürüldü." MSV Foot sitesi de Galatasaray'ın Kalifa'ya ilgi duyduğunu yazdı. Onların haberinde ise "Şu an için teklif yok. Bunun iyi bir nedeni var: Cimbom, hangi balığı ısıracağını görmek için bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

4.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

PSG'nin altyapısında Avrupa piyasasına adım atan Kalifa Coulibaly, Charleroi, Gent ve son olarak Nantes formaları giydi. Uzun boyu ile dikkat çeken Malili forvet, Fransız ekibine 18 Ağustos 2017 yılında 4.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

981

Geçen sezon Nantes'ta fazla forma şansı bulamayan Coulibaly, 17 maçta 981 dakika sahada kalabildi. Buna karşılık ligin son 4 maçında attığı 3 gol ve 1 asist ile adından söz ettirmeyi başardı.

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