Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Yönetim Fatih Terim'in istediği Kalifa Coulibaly ile temasa geçti (GS spor haberi)

GALİBİYET SERİSİNE KATKI YAPTI Tecrübeli hocanın, şartlarının araştırılmasını istediği ve Galatasaray yönetiminin de Nantes ile temasa geçtiği kaydedildi. Haberinde detaylarında ise şu ifadeler kullanıldı: "İlkbaharda, Nantes, Ligue 1'de kalma yarışında umudunu yeniden kazanmaya başladı.

Özellikle 4 galibiyet serisini Coulibaly'ye borçluydu. 29 yaşındaki Malili forvet, Kombouare tarafından başarıyla hayata döndürüldü." MSV Foot sitesi de Galatasaray'ın Kalifa'ya ilgi duyduğunu yazdı. Onların haberinde ise "Şu an için teklif yok. Bunun iyi bir nedeni var: Cimbom, hangi balığı ısıracağını görmek için bekliyor" ifadeleri kullanıldı.



