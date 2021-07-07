Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, yabancı kuralı sonrası yerli ve gurbetçi oyunculara yönelmişti. Aslan'ın takibe aldığı Stuttgart forması giyen Türk oyuncu Atakan Karazor'dan flaş Galatasaray açıklaması geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:36 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:46
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden Florya'ya dönen Fatih Terim önderliğinde çalışmalar devam ederken, PSV maçı için geri sayım başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

İç transferde Muslera, Marcao, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Arda Turan gibi isimlerle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da kadrosuna katarak genişlik sağladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

YABANCI KURALI SONRASI STRATEJİ DEĞİŞTİ

TFF'nin açıkladığı 8+6'lık yabancı kuralı sonrası Fatih Terim'in yerli oyuncu isteği nedeniyle Kaan Ayhan, Mert Çetin gibi isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip bu transferlerden henüz istediği sonucu elde edemedi. Transfere yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir gurbetçi daha geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

HEDEFTEKİ İSİM ATAKAN KARAZOR

2019 yılı temmuz ayında Alman ekibi Kiel'den Stuttgart'a transfer olan gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, Galatasaray'ın radarına girdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

Stoper ve ön libero pozisyonlarında forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcu için Stuttgart, Kiel'e 800 bin euro bonservis bedeli öderken; genç isim burada toplam 44 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asist yapan Karazor, performansıyla dikkat çekti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

Başarılı futboluyla piyasa değerini yükselten Karazor, Galatasaray'ın ilgisini çekti. Transfermarkt'a göre 2 milyon euro değer biçilen gurbetçi isim için sarı-kırmızılı ekibin teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

Takvim.com.tr'nin haberine göre; gurbetçi futbolcu hakkındaki transfer iddialarını yanıtlarken, menajerinin Türkiye'de olduğunu doğruladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

"STUTTGART'A KONSANTREYİM"

Atakan Karazor: Şu an için Galatasaray'la ilgili konuşamam. Ancak menajerim İstanbul'da. Transfer sürecimle ilgili gelişmeleri net olarak menajerim biliyor. Ben şimdilik Stuttgart'a konsantre olacağım. Türkiye'den gelen teklifler takım farketmeden beni mutlu ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Atakan Karazor resmen açıkladı! "Menajerim İstanbul'da" (GS spor haberi)

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Doğum Tarihi: 13 Ekim 1996
Doğduğu İl: Essen
Yaş: 24
Boy:1.90m
Mevkii: Orta Saha- Ön libero
Yan Mevki: Stoper
Kullandığı Ayak: Sağ ayak
Güncel Piyasa Değeri: 2 milyon Euro
Güncel Takımı: Stuttgart
Uyruk: Almanya – Türkiye

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