Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim ve scout ekibinin hazırladığı listeyi hızlıca kadroya katmak için yoğun çaba gösteriyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde yer alan isimler arasında Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson gibi isimler de yer alıyor. İşte transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:46
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

BÜNYAMİN BALCI

Sağ beke yerli bir rotasyon oyuncusu arayan Galatasaray'da gündeme son olarak Bünyamin Balcı geldi. Genç futbolcu için Antalyaspor ile görüşmeler dahi başladı. Öte yandan Fenerbahçe'de Bünyamin ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

LUDWIG AUGUSTINSSON

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin boşluğunu kapatmak için sol bek arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak Ludwig Augustinsson geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Cimbom, Alman ekibi Werder Bremen'de oynayan Ludwig Augustinsson'a kanca attı. İsveç Milli Takımı'yla EURO 2020'de de görev yapan 27 yaşındaki sol bek, Werder Bremen'i istemiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

GERMAN CANO

Galatasaray, forvet hattına bir alternatif isim daha katmak için girişimlerini sürdürüyor. Aslan'ın, Vasco da Gama'da forma giyen Arjantinli golcü German Cano'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 33 yaşındaki German Cano'nun sözleşmesi yıl sonunda sona erecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

ALASSANE NDAO

Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, Feghouli'nin yüksek maliyetinden de çıkmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip kanata takviye yapmak istiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao Galatasaray'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

DAVIDE SANTON

Galatasaray, Davide Santon için Roma ve oyuncu ile görüşmelere başladı. 30 yaşındaki yıldıza 3 yıllık sözleşme teklif edildi. Roma ile anlaşılması halinde tecrübeli sağ bek Galatasaray forması giyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı ve büyük bir katkı aldığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüyor. Joao Mario ile ilgilenen Benfica, yıldız futbolcuyu kadrosuna katması halinde transferin önü açılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

ALFA SEMEDO

Reading'te kiralık forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun, performansını incelendi. Scout ekibi; stoper, ön libero ve orta sahanın ortasında oynayabilen Alfa'nın Galatasaray'a faydalı olabileceğini belirtti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

EZGJAN ALIOSKI

Ezgjan Alioski, kulübü Leeds United ile yollarını ayırdı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Makedon futbolcu konusunda girişimlere hemen hız verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

NICOLAE STANCIU

sport.cz sitesinde yer alan haberde, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu su yüzüne çıktı. Türk kulübü Galatasaray Stanciu ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.

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