Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Alfa Semedo, Alassane Ndao, Ludwig Augustinsson... | GS haberleri

BÜNYAMİN BALCI

Sağ beke yerli bir rotasyon oyuncusu arayan Galatasaray'da gündeme son olarak Bünyamin Balcı geldi. Genç futbolcu için Antalyaspor ile görüşmeler dahi başladı. Öte yandan Fenerbahçe'de Bünyamin ile ilgileniyor.