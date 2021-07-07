Çocukluk aşkını seçti!

Son olarak İrfan Kahveci'nin transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de Barış Alper Yılmaz için kapıştı. Ancak bu kez girilen yarıştan galip ayrılan taraf sarı-kırmızılı takım oldu. Fenerbahçe'nin daha fazla ücret önermesine karşın 21 yaşındaki süper sol kanat, sarı-kırmızılı takıma verdiği sözden dönmedi ve 'Çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'a imzayı bastı. Galatasaray, Keçiörengücü ile el sıkışmasına rağmen, genç yıldızın eski kulübü Ankara Demirspor'un yüzde 25'lik payı da transferin önünde engel oluşturmuştu.

1.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Ancak son yapılan görüşmelerin ardından bu pürüz de giderildi. Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 yıl Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Başkent kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in belirleyeceği bir genç futbolcunun da kiralık olarak Keçiörengücü'ne gönderilmesi bekleniyor. Çok mutlu olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 53 numaralı formayı giyecek.

BÜYÜK SEVİNÇ

Galatasaray'ın Barış'ı renklerine katması taraftarları çok memnun etti. Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Barış'ın da sarı-kırmızılı takımda patlama yapmasını bekleyen taraftarlar, sosyal medyada duydukları sevinci dile getirdi.

İLK DEFA

Galatasaray, Barış Alper için Keçiörengücü'yle 1.5 milyon euro'ya el sıkıştı. FFP anlaşması nedeniyle genelde kiralık oyuncular tercih eden sarı-kırmızılılar, 2 yıl 8 gün sonra ilk defa bonservis ödeyecek. Son olarak 300 bin euro'ya Ozornwafor alınmıştı.

KEİTA GİBİ YIRTICI RİBERY GİBİ HIZLI

Rize Özel İdare Spor altyapısında adını duyuran Barış Alper Yılmaz, ardından Ankara Demirspor ve Keçiörengücü formalarını giydi. Geçen sezon 34 maçta 8 gol atıp 5 asist yapan genç yıldız hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor. Galatasaray'da Onyekuru'nun boşluğunu dolduracak olan Barış, hızı ve yüksek top tekniği ile öne çıkıyor.