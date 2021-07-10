Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
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10 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.