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Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberi: Sport Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak... Peki, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçına dair tüm bilgiler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:45
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

10 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.

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