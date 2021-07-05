Galatasaray çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Paulinho ve Ghezzal...

Galatasaray'da herkesin beklediği yıldız transferleri için gaza basıldı. Geçtiğimiz günlerde transfer tahtasını açan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularla görüşmeye başladı. İlk bomba son günlerde ismi sıkça anılan Paulinho oldu.
Çin ekibi Guangzhou FC'den ayrılarak boşa çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı süper yıldız ile ilk görüşme gerçekleşti. Tecrübeli orta sahanın Cimbom'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Paulinho'nun Fatih Terim'in sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesinin ardından taraftarları da heyecan bastı. Yıllık maaşta anlaşılması durumunda imzaların atılacağı kaydedildi.
EZELİ RAKİBİNE ÇALIM ATACAK
Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rashid Ghezzal için devreye giren sarı-kırmızılılar, Leicester City ile görüşme gerçekleştirdi. İngiliz kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerildiği iddia edildi.