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Galatasaray çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Paulinho ve Ghezzal...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Ghezzal ve eski Barcelonalı Paulinho ile masaya oturan Cimbom, çifte imzayla taraftarı coşturmak istiyor. Galatasaray'ın Paulinho'ya yıllık 2 milyon euro net ücret ve 20 bin euro maç başı teklif ettiği öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın beklentisi ise 4 milyon euro net maaş ve imza parası. Pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Paulinho ve Ghezzal...

Galatasaray'da herkesin beklediği yıldız transferleri için gaza basıldı. Geçtiğimiz günlerde transfer tahtasını açan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularla görüşmeye başladı. İlk bomba son günlerde ismi sıkça anılan Paulinho oldu.

Galatasaray çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Paulinho ve Ghezzal...

Çin ekibi Guangzhou FC'den ayrılarak boşa çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı süper yıldız ile ilk görüşme gerçekleşti. Tecrübeli orta sahanın Cimbom'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Paulinho'nun Fatih Terim'in sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesinin ardından taraftarları da heyecan bastı. Yıllık maaşta anlaşılması durumunda imzaların atılacağı kaydedildi.

Galatasaray çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Paulinho ve Ghezzal...

EZELİ RAKİBİNE ÇALIM ATACAK
Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rashid Ghezzal için devreye giren sarı-kırmızılılar, Leicester City ile görüşme gerçekleştirdi. İngiliz kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerildiği iddia edildi.

Galatasaray çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Paulinho ve Ghezzal...

29 yaşındaki Cezayirli yıldıza da yıllık 3 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Ghezzal'in önceliği Beşiktaş'a verdiği belirtilse de sarı-kırmızılıların görüşmelerine devam ettiği bildirildi. Ghezzal geçen sezon ligde 34 maçta 8 gol, 17 asist yapmıştı. Cezayirli yıldız, asist kralı olarak takımını mutlu sona ulaştıran baş aktörlerden biri olmuştu.

Galatasaray çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Paulinho ve Ghezzal...

Leicester ile 2022'ye kadar kontratı olan Ghezzal'in transfermarktta piyasa değeri 12 milyon euro gözüküyor.

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