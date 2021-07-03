Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui müjdesi! Çalışmalara başladı

Yılbaşında geçirdiği talihsiz kazanın ardından gözlerinden ciddi şekilde yaralanan Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber geldi. Yaşadığı kaza sonrası tüm futbolseverleri üzen Norveçli sağ bek futbola dönüyor. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek.