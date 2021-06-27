Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşü için hazırlıklar başladı! Olympiakos...

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası gözlerinden yaralanmış ve futbol kariyeri tehlikeye girmişti. Türkiye'de yapılan tedavinin ardından ABD'ye giden tecrübeli isimden iyi haber geldi. Omar Elabdellaoui, futbola dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun eski kulübü Olympiakos da bu haber üzerine harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Olympiakos, sarı-kırmızılı takıma özel maç davetinde bulundu. Atina'da taraftara açık planlanan maçın geliri de yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

29 yaşındaki Omar Elabdellaoui, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında yaşadığı kaza nedeniyle forma giyememişti. Yıldız futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.