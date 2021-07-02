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Son dakika spor haberi: Galatasaray Kasımpaşa ve Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak

Son dakika spor haberi: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak. 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Öte yandan Sarı kırmızılılar, 13 Temmuz Salı günü saat 21.15'te Olympiakos ile karşı karşıya gelecek ve Kasımpaşa'nın ardından bir hazırlık maçı daha yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 18:31 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 21:35
Son dakika spor haberi: Galatasaray Kasımpaşa ve Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

İlk hazırlık maçında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımı ile karşılaşan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı

3. MAÇ DA AÇIKLANDI
Öte yandan sarı kırmızılılar, 3. hazırlık maçının Olympiakos ile yapılacağını, "Futbol A Takımımız, 13 Temmuz Salı günü saat 21.15'te Olympiakos ile Yunanistan'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir." sözleriyle duyurdu.

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