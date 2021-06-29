Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet 2021-2022 sezonu öncesinde gerçekleştirmeyi düşündükleri transferler üzerine A Spor'a açıklamalarda bulundu.
44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet 2021-2022 sezonu öncesinde gerçekleştirmeyi düşündükleri transferler üzerine A Spor'a açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
"Kulübü teslim aldığımız gün 22 milyon borç ödedik. Şimdi ise 21 milyon ödeyerek tahtayı açacağız ve transferler başlayacağız."
"OKAN KOCUK TRANSFERİ BİTTİ"
Karaahmet, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan Okan Kocuk ile anlaşmaya vardık. Galatasaray'ın Giresunlu başkanı Burak Elmas bize çok yardımcı oldu." dedi.
"F.BAHÇE'DEN 3 İSİMLE İLGİLENİYORUZ"
Karadeniz ekibinin başkanı ayrıca, Fenerbahçe'den Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya ilgilendiklerini sarı-lacivertlilerin yeni hocalarını beklediklerin ifade etti.
"SOL BEK AZİZ BEHICH GÜNDEMDE"
Başkan Hakan Karaahmet, "Aziz Behich için de girişimlerimizi sürdürüyoruz oyuncu ile temaslarımız sürüyor." ifadelerinde bulundu.