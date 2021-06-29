Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

"Kulübü teslim aldığımız gün 22 milyon borç ödedik. Şimdi ise 21 milyon ödeyerek tahtayı açacağız ve transferler başlayacağız."

"OKAN KOCUK TRANSFERİ BİTTİ"

Karaahmet, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan Okan Kocuk ile anlaşmaya vardık. Galatasaray'ın Giresunlu başkanı Burak Elmas bize çok yardımcı oldu." dedi.