Haberler Galatasaray Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transferde gaza bastı. Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Karadeniz ekibi rotasını Fenerbahçe ve Galatasaray'a çevirdi. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet yaptığı transfer açıklamasında, sarı-kırmızılı takımdan Okan Kocuk ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Öte yandan Karaahmet, Fenerbahçe'den 3 oyuncuyla ilgilendiklerini ifade etti. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 16:24
Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet 2021-2022 sezonu öncesinde gerçekleştirmeyi düşündükleri transferler üzerine A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

İşte o sözler...

"Kulübü teslim aldığımız gün 22 milyon borç ödedik. Şimdi ise 21 milyon ödeyerek tahtayı açacağız ve transferler başlayacağız."

Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

"OKAN KOCUK TRANSFERİ BİTTİ"

Karaahmet, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan Okan Kocuk ile anlaşmaya vardık. Galatasaray'ın Giresunlu başkanı Burak Elmas bize çok yardımcı oldu." dedi.

Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

"F.BAHÇE'DEN 3 İSİMLE İLGİLENİYORUZ"

Karadeniz ekibinin başkanı ayrıca, Fenerbahçe'den Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya ilgilendiklerini sarı-lacivertlilerin yeni hocalarını beklediklerin ifade etti.

Son dakika haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferle ayrılık...

"SOL BEK AZİZ BEHICH GÜNDEMDE"

Başkan Hakan Karaahmet, "Aziz Behich için de girişimlerimizi sürdürüyoruz oyuncu ile temaslarımız sürüyor." ifadelerinde bulundu.

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