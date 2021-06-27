Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. Mustafa Cengiz'in başlanlık dönemi sona erdi ve Burak Elmas başkan seçildi. Fatih Terim'in takımın başına yeniden geçmesiyle transfer harekatı da start aldı. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Elmas ve ekibinin gündeminde Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 15:18
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

KAAN AYHAN

Galatasaray, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızlarından Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim, Rui Costa ile sık sık görüşüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Esperance'ten Mohamed Ali Ben Romdhane, Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. Önceliği Gedson Fernandes ve Florentino Luis'e veren Aslan, Romdhane'yi alternatif olarak düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Galatasaray, gelecek sezon stoperde alternatifli bir kadro istiyor. Luyindama'nın satılması halinde Martin Erlic transfer edilecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

RIECHEDLY BAZOER

Riechedly Bazoer, Luyindama'nın satılması halinde Galatasaray'ın stopere düşündüğü isimlerden birisi. Menajerler tarafından önerilen Bazoer için sarı kırmızılı ekip beklemeye geçti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

PAULINHO

Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray, Paulinho için 3 milyon euro teklif iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri

EMIL KRAFTH

Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde yer alan Emil Krafth, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da kalmaya sıcak bakıyor.

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