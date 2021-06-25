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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yol haritası belli oldu! Florya'da Canaydın gibi...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas'ın, nasıl bir strateji yürüteceği merak ediliyordu. Buna göre Burak Elmas, merhum başkan Özhan Canaydın gibi hareket edecek. Elmas'ın, özellikle Florya ve yönetim arasındaki mesafeyi kaldıracağı ve günlerini tesislerde geçireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 09:46 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 09:50
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yol haritası belli oldu! Florya'da Canaydın gibi...

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas görev sürecinde Özhan Canaydın modelini uygulayacak. Sarı-kırmızılı kulübün yeni patronunun yönetim tarzı olarak merhum Başkan Canaydın'dan esinlendiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yol haritası belli oldu! Florya'da Canaydın gibi...

Özhan Canaydın dönemindeki gibi Florya Metin Oktay Tesisleri ve teknik ekiple direkt kendisi iletişim halinde bulunacak olan Elmas böylece arada herhangi bir aracı kullanmayacak.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yol haritası belli oldu! Florya'da Canaydın gibi...

Burak Elmas, yönetim kurulu toplantılarını da sık sık Florya'da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulübün patronuna Işıtan Gün ile Ural Aküzüm futbol konusunda yardımcı olacak.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yol haritası belli oldu! Florya'da Canaydın gibi...

Milliyet'in haberine göre, Işıtan Gün'ün transfer çalışmaları nedeniyle önceki gün yapılan ilk yönetim kurulu toplantısına katılmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticinin, Teknik Direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan isimlerin transferi için yoğun bir çalışma yürüttüğü ileri sürüldü.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yol haritası belli oldu! Florya'da Canaydın gibi...

FLORYA'YA ÇIKARMA!
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Futbol A Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Genel Kurul Üyesi ve iş insanı Bahattin Demirbilek de bu görüşmede yer aldı. Bu arada yeni yönetim kurulu bugün Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret edecek.

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