Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan operasyonu! basını duyurdu

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da teknik direktör 'in göreve yeniden başlamasının ardından transfer için düğmeye basılıyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar, gözünü dünyaca ünlü yıldız 'ya dikti. Takıma doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan Cimbom'un, kulübü FC'ye veda eden 32 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği öne sürüldü. Galatasaray'ın bu transferde 2 rakibi olduğu belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 13:02 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 13:03
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

'de geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkanlık seçimini kazanan ve yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alan , geçtiğimiz günlerde teknik direktör ile yola devam edeceklerini duyurmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

Sarı-kırmızılılarda tecürbeli çalıştırıcının yeniden takıma dönmesiyle birlikte teknik direktör konusundaki belirsizlik de son buldu. Tüm bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

PAULINHO GÜNDEME ALINDI

Aslan'ın son olarak ekibi FC forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu 'yu gündemine aldığı iddia edildi. basınından 'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer aldığı 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini 'da sürdürmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

FLAMENGO VE ATLETICO MADRID DE İLGİLENİYOR

Haberde ile Galatasaray'ın yanı sıra ve 'nun da ilgilendiği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Ocak 2019'dan bu yana formasını giydiği 'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

PAULINHO KİMDİR?

Tam adı olan , 25 Temmuz 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin GO Audax takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, FC Vilnius, LKS Lodz, Bragatino, Coimbra-MG ve Corinthians formalarını terletmesiin ardından 2013 yılında 19.73 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

, iki sezon boyunca Premier Lig ekibinde forma giymesinin ardından 2015 yılında FC'ye gönderildi. ekibinde iki sezon geçiren Brezilyalı futbolcu, 2017 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir sezon sonra eski takımı Guangzhou'ya kiralanan tecrübeli oyuncu, Ocak 2019'da 42 milyon Euro karşılığında yeniden Guangzhou ile sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

Kariyeri boyunca 487 maçta süre alan , 130 gol ve 55 asistlik bir performans sergiledi. Brezilya Milli Takımı ile de çıktığı 56 maçta 13 gol atan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

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