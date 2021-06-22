Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho operasyonu! İspanyol basını duyurdu

FLAMENGO VE ATLETICO MADRID DE İLGİLENİYOR Haberde Paulinho ile Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid ve Flamengo'nun da ilgilendiği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Ocak 2019'dan bu yana formasını giydiği Guangzhou'dan ayrıldığını açıklamıştı.

PAULINHO KİMDİR? Tam adı José Paulo Bezerra Maciel Júnior olan Paulinho, 25 Temmuz 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin GO Audax takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, FC Vilnius, LKS Lodz, Bragatino, Coimbra-MG ve Corinthians formalarını terletmesiin ardından 2013 yılında 19.73 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer oldu.