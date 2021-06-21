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Son dakika transfer haberi: 'da yabancı kuralına takıldı!

Son dakika transfer haberleri... 'nun () yeni sezon öncesi açıkladığı yabancı sayısı kuralının ardından kulüpler transfer politikasında değişikliğe gitti. Bu kuraldan, Galatasaray forması giyen da etkilendi. Hollandalı futbolcu şu an için yeni sezon planlamasında yok. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:19
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk yabancı kuralına takıldı!

Geçtiğimiz günlerde yeni başkanını seçen 'da, 'ın ilk icraatı teknik direktör 'le yeniden anlaşmak oldu. 'da göreve başlayan tecrübeli teknik adam, transfer planlamasında aktif rol alıyor. Takımdan gidecek ve takıma katılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.

DONK KURALA TAKILDI

yeni sezonda yabancı sayısını 8+6 şeklinde sınırladı ve bu gelişmeden, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu olumsuz etkilendi. Savunmaya 'ü alan Galatasaray'da yeni sezon planlarına şimdilik Ryan Donk dahil edilmedi. Anlaşması biten 35 yaşındaki Hollandalı, kendine takım aramaya başladı.

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