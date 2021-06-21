Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk yabancı kuralına takıldı!

Geçtiğimiz günlerde yeni başkanını seçen Galatasaray'da, Burak Elmas'ın ilk icraatı teknik direktör Fatih Terim'le yeniden anlaşmak oldu. Florya'da göreve başlayan tecrübeli teknik adam, transfer planlamasında aktif rol alıyor. Takımdan gidecek ve takıma katılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.

DONK KURALA TAKILDI

TFF yeni sezonda yabancı sayısını 8+6 şeklinde sınırladı ve bu gelişmeden, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Donk olumsuz etkilendi. Savunmaya Alpaslan Öztürk'ü alan Galatasaray'da yeni sezon planlarına şimdilik Ryan Donk dahil edilmedi. Anlaşması biten 35 yaşındaki Hollandalı, kendine takım aramaya başladı.