Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı. Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Elmas gelir gelmez takımı Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna hazırlayacak çalışmaları gerçekleştirecek. Transfere öncelik verildi.
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in Burak Elmas'ın gelmesiyle yeniden takımın başına geçmesi bekleniyor. Terim'in listesindeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için temaslar sürüyor. Genç futbolcunun uygun bedelle takıma katılması için pazarlıklar sürüyor.