Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. 'in başlanlık dönemi sona erdi ve başkan seçildi. Adaylık sürecinde ile çalışmak istediğini her fırsatta belirten Burak Elmas, seçilir seçilmez transfer harekatına başladı. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Elmas ve ekibinin gündeminde Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:08
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

'da seçim heyecanı geride kaldı. , Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Elmas gelir gelmez takımı Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna hazırlayacak çalışmaları gerçekleştirecek. Transfere öncelik verildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in 'ın gelmesiyle yeniden takımın başına geçmesi bekleniyor. Terim'in listesindeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kanat arayışlarını sürdüren 'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, forması giyen için temaslar sürüyor. Genç futbolcunun uygun bedelle takıma katılması için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

KONRAD DE LA FUENTE

, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Barcelona'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan Konrad de la Fuente'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

EREN DİNKÇİ

, 'da çıktığı 8 maçta attığı 7 golle patlama yapan 'yi gündemine aldı. ve da Eren Dinkçi'yle birlikte anılıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Gedson Fernandes'e alternatif olarak düşünülen Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

SAYMON CABRAL

'in listesinde yer alan isimlerden biri de Saymon Cabral oldu. Takvim'in haberine göre, Saymon Cabral, scout ekibinin tavsiyesi üzerine takibe alındı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

Daha önce de gündeme gelen Sofyan Amrabat için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

JACOB MURPHY

, İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jacob Murphy için girişimlere başladı. Sözleşmesi sona erecek olan Murphy ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Sofyan Amrabat, Boupendza, Florentino Luis... | GS haberleri

AARON BOUPENDZA

Transferin gözde ismi Aaron Boupendza, Avrupa devlerini peşine taktı. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Boupendza'ya birçok talip bulunuyor. 'ın gelmesiyle birlikte yıldız futbolcunun transferinde şartlar zorlanacak. , Boupendza'ya oldukça sıcak bakıyor.

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