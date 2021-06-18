Serbest kalacak!

Türkıye'de Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini 'ne zaman alacak' diye merak edilirken Mısır'da ise farklı bir tartışma var. Mısırlı golcünün, Galatasaray'a transferi öncesi Zamalek ile yaptığı protokolün kaybolmasıyla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Kulübün eski teknik direktörü ve bir zamanların yıldız oyuncusu Ahmed Hüsam (Mido) yaptığı açıklamada, Zamalek kulübünün Mohamed'in sözleşmesini resmi olarak belgeleyemediğini ve başarılı oyuncunun Ocak ayında serbest kalacağını söyledi.

HESAP SORULMASINI İSTİYORUM

Mido açıklamasında, "Galatasaray, Mostafa Mohammed'in sözleşmesinde yazanları bilirse, Ocak ayında serbest oyuncu olarak kadrosuna katabilecek. Bu düzeltilemez durum, Zamalek yöneticilerinin hatası... Bu işin sorumlularından hesap sorulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Mostafa Mohamed'in Galatasaray'la sözleşme imzalamadan sadece 1 ay önce Zamalek ile yeni sözleşme yapıldığı ancak eski yöneticilerden İbrahim Abdullah'ın belgeleri evine götürmesi nedeniyle evrakların resmi olarak tescil ettirilemediği ifade edildi.

OPSİYON G.SARAY'DA

Galatasaray, 2 milyon dolar vererek Mohamed'i 1.5 sezonluğuna kiraladı. 1 Temmuz 2022'ye kadar Zamalek'e 4 milyon dolar verirse bonservisini de alabilecek. Ancak Mısır'da yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

RÜZGARI KISA SÜRDÜ

2 Şubat 2021'de Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Mohamed, 5 maçta attığı 5 golle adından sıkça söz ettirmişti. Ancak daha sonra gördüğü kırmızı kartın ardından düşüşe geçen Mısırlı golcü, çıktığı 11 maçta sadece 3 gol atabildi.