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Son dakika spor haberi: 'da Jimmy Durmaz: çılgın bir teknik adam

Son dakika spor haberi: 'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, teknik direktör ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkesinde bir kanalda konuşan 32 yaşındaki oyuncu, Terim'in çılgın bir teknik adam olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 01:02
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Jimmy Durmaz: Fatih Terim çılgın bir teknik adam

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak 'te geçiren, bonservisi 'da bulunan Jimmy Durmaz, 'te ile ilgili konuştu.

İsveç'te bir ulusal kanalda Fatih Terim'in motivasyon başarısına değinen Jimmy, "Fatih Terim fantastik bir teknik adam, çılgın. Oyuncuları inanılmaz motive ediyor. Zaman geçtikçe daha da çılgın bir hal aldı. Onunla çalışırken birkaç kilometre fazla koşuyorsunuz. Sürekli, sürekli istiyor. Oyunculara ekstra enerji veriyor. 'da maçı izleyen herkes, onun kenarda ne kadar aktif olduğunu anlar" dedi.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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