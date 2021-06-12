Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Jimmy Durmaz: Fatih Terim çılgın bir teknik adam

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçiren, bonservisi Galatasaray'da bulunan Jimmy Durmaz, İsveç'te Fatih Terim ile ilgili konuştu.

İsveç'te bir ulusal kanalda Fatih Terim'in motivasyon başarısına değinen Jimmy, "Fatih Terim fantastik bir teknik adam, çılgın. Oyuncuları inanılmaz motive ediyor. Zaman geçtikçe daha da çılgın bir hal aldı. Onunla çalışırken birkaç kilometre fazla koşuyorsunuz. Sürekli, sürekli istiyor. Oyunculara ekstra enerji veriyor. İstanbul'da maçı izleyen herkes, onun kenarda ne kadar aktif olduğunu anlar" dedi.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.