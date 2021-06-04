Son dakika spor haberi: Halil Akbunar'dan Galatasaray'a yanıt! Fatih Terim...

Göztepe'nin yıldız oyuncusu Halil Akbunar'a birçok takım talip olurken, Galatasaray da 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Göztepe'den ilk cevap geldi.

"AZERBAYCAN MAÇINDA SAKATLANMIŞTI..."

Süper Lig'de 9 gol 10 asistlik performansıyla muhteşem bir sezonu geride bırakan Halil Akbunar, A Milli Takımı'nda aday kadrosuna da çağrılmıştı. Halil, 26 kişilik listede ise tercih edilmedi.

Kampın son bölümünde depara kalkarken adalesinde sıkıntı olduğu belirtilen 27 yaşındaki futbolcunun, turnuvaya kadar ise yüzde yüz hazır duruma geleceği de aktarılan bir başka durum. 26 kişilik listeye alınmadığı için morali doğal olarak bozulan yıldız futbolcuya bir yandan da teklifler devam ediyor.

Ajansspor'un haberine göre; Halil Akbunar için Trabzonspor ve Beşiktaş ile birlikte yurt içinden en ciddi ilgiyi Galatasaray gösterdi. Kanat oyuncusu temsilcilerine Fatih Terim'in kalması şartıyla teklifler arasında önceliğinin Galatasaray olduğunu bildirmişti. Ancak son süreçte Halil, Göztepe'de kalmak istediğini bildiriyor. Galatasaraylı yetkililer, Göztepe tarafıyla yaptığı ilk görüşmede de henüz olumlu cevap alamadı. Halil, İzmir'de kurulu düzeni olduğunu şu an için böylesine büyük bir değişime girmeye henüz hazır olmadığını ifade ediyor.