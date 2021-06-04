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Son dakika spor haberi: 'dan 'a yanıt! ...

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'de geçtiğimiz sezonu 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan 'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar öncelikli olarak yeni başkanını seçecek, bu konunun netlik kazanmasının ardından transferde de somut adımlar atması beklenen Aslan'a listenin başındaki isimlerden olan 'dan yanıt geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 15:45 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 16:20
Son dakika spor haberi: Halil Akbunar'dan Galatasaray'a yanıt! Fatih Terim...

'nin yıldız oyuncusu 'a birçok takım talip olurken, da 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Göztepe'den ilk cevap geldi.

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'de 9 gol 10 asistlik performansıyla muhteşem bir sezonu geride bırakan Akbunar, A Takımı'nda aday kadrosuna da çağrılmıştı. Halil, 26 kişilik listede ise tercih edilmedi.

Kampın son bölümünde depara kalkarken adalesinde sıkıntı olduğu belirtilen 27 yaşındaki futbolcunun, turnuvaya kadar ise yüzde yüz hazır duruma geleceği de aktarılan bir başka durum. 26 kişilik listeye alınmadığı için morali doğal olarak bozulan yıldız futbolcuya bir yandan da teklifler devam ediyor.

Ajansspor'un haberine göre; Halil Akbunar için ve ile birlikte yurt içinden en ciddi ilgiyi Galatasaray gösterdi. Kanat oyuncusu temsilcilerine 'in kalması şartıyla teklifler arasında önceliğinin Galatasaray olduğunu bildirmişti. Ancak son süreçte Halil, Göztepe'de kalmak istediğini bildiriyor. Galatasaraylı yetkililer, Göztepe tarafıyla yaptığı ilk görüşmede de henüz olumlu cevap alamadı. Halil, 'de kurulu düzeni olduğunu şu an için böylesine büyük bir değişime girmeye henüz hazır olmadığını ifade ediyor.

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