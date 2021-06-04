Haberler Göztepe A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Halil Akbunar: Milli formaya asla küsmem!

kadrosundan çıkarılan : Milli formaya asla küsmem!

'nin geçen sezon tüm maçlarında oynayarak 19 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcusu , önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, 'ın kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili, "-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir." dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 13:35
A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Halil Akbunar: Milli formaya asla küsmem!

'nin geçen sezon tüm maçlarında oynayarak 19 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcusu , önemli açıklamalarda bulundu.

'nın için geniş kadrosuna davet edilip ardından kadroda yer bulamayan Halil, "-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" ifdalerini kullandı.

Milli takımın turnuvada başarılı olacağına inandığını kaydeden Halil Akbunar, "Takımımızın başarısını her zamanki gibi canı gönülden istiyorum. Milli formamımızı giydiğim için çok mutluyum. Milli takım çocukluğumdan itibaren hayalim olan bir yerdi, çok gurur duydum" yorumunu yaptı.
Öte yandan Halil için 'ın devrede olduğu vurgulandı. Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Başkan 'le görüşme yapacağı ve Halil için teklifi resmileştireceği ileri sürüldü.



SON DAKİKA