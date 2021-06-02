Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi! Görüşme gerçekleşti

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim'in sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklaması ile yeni bir sürece girilirken dün sürpriz bir görüşme yaşandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, kendi ofisinde Okan Buruk'la bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı ekibin, sezonu erken açması gerekiyor. Albayrak'ın 19 Haziran'daki seçime kadar zaman kaybetmemek için Buruk'tan takımın başına geçmesini istediği öğrenildi. Buruk'un ne yanıt verdiği şimdilik bilinmiyor.