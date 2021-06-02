Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi! Görüşme gerçekleşti

Son dakika haberleri | 'dan hamlesi! Görüşme gerçekleşti

19 Haziran 2021 tarihinde seçime gitmeyi planlayan 'da, sözleşmesi sona eren teknik direktör ve 12 futbolcu kulüpten ayrıldı. Hoca konusu belirsiz olan Aslan ilk hamlesini yaptı. , geçtiğimiz sezon ile şampiyonluk yaşayan ile görüştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:57
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi! Görüşme gerçekleşti

'da başkan 'in, 'in sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklaması ile yeni bir sürece girilirken dün sürpriz bir görüşme yaşandı. İkinci Başkan , kendi ofisinde 'la bir araya geldi.

'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı ekibin, sezonu erken açması gerekiyor. Albayrak'ın 19 Haziran'daki seçime kadar zaman kaybetmemek için Buruk'tan takımın başına geçmesini istediği öğrenildi. Buruk'un ne yanıt verdiği şimdilik bilinmiyor.

SON DAKİKA