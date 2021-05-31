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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 'in kazandığı ücret şoke etti

Son dakika spor haberi: 'de 'ın ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündem başkanlık seçimi... 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda 'in kazandığı ücret ise resmen şoke etti. İşte Hollandalı futbolcunun KAP'a bildirilmeyen maddeleri ve kazandığı ücret...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:26
Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

Süper Lig'İ ikinci sırada tamamlayan 'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

Sarı-kırmızılı camiada bir yandan seçim heyecanı arttı. Bununla birlikte Aslan'da belirsizlik hakim durumda.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

Kadroda küçülmeye giderek ekonomik olarak rahatlamak isteyen kulübün Babel'e verdiği rakamın gerçeğe göre kat be kat üstün olduğu ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

BABEL GERÇEĞİ

'da 'in görünürde aldığı ücretin 2.5 milyon Euro olduğu, ancak bonuslarla birlikte bu sezon cebine yüksek bir meblağ girdiği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

200 BİN EURO EKSTRA ÖDEME

Milliyet'in haberine göre; Babel'e net ücretinin yanı sıra, sezon ücreti adı altında 100 bin euro başlarken, 100 bin euro da biterken ekstra ödeme yapıldı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

GALİBİYET PRİMİ 300 BİN EURO

Böylece kazancı 2.7 milyon euroya çıkan yıldız futbolcun alacakları bununla da sınırlı kalmadı. Babel'e ayrıca toplam 300 bin euro galibiyet primi ödendi.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

MAÇ BAŞINDAN 650 BİN EURO

Böylece alacağı ücret 3 milyon euroya yükselen 34 yaşındaki oyuncu, "oynadıkça kazan" priminden de fazlasıyla yararlandı. formasıyla ligde 32 maça çıkan Babel, bunun karşılığı olarak 650 bin euro daha almaya hak kazandı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

TOPLAM 4.3 MİLYON EURO

2 milyon euroluk imza parası yıllığa vurulduğunda 666 bin Euro (senelik imza parası)senelik ekstra gelir elde eden Babel böylece 4.3 milyon euro kazandı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

FALCAO VE FEGHOULI TARTIŞILIYORDU

Falcao ve Feghouli gibi oyuncuların yıllık kazançları tartışırken, Babel'in de onlardan aşağı kalmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

KAP'A BİLDİRİLMEDİ

Babel'in tartışılmaması nedeninin, net ücreti dışındaki parasının KAP bildiriminde yer verilmemesi olarak gösterildi.

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