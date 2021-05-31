Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

MAÇ BAŞINDAN 650 BİN EURO Böylece alacağı ücret 3 milyon euroya yükselen 34 yaşındaki oyuncu, "oynadıkça kazan" priminden de fazlasıyla yararlandı. Galatasaray formasıyla ligde 32 maça çıkan Babel, bunun karşılığı olarak 650 bin euro daha almaya hak kazandı.

TOPLAM 4.3 MİLYON EURO 2 milyon euroluk imza parası yıllığa vurulduğunda 666 bin Euro (senelik imza parası)senelik ekstra gelir elde eden Babel böylece 4.3 milyon euro kazandı.