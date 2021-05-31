Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Ryan Babel'in kazandığı ücret şoke etti

Süper Lig'İ ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Süper Lig'İ ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Sarı-kırmızılı camiada bir yandan seçim heyecanı arttı. Bununla birlikte Aslan'da belirsizlik hakim durumda.
Kadroda küçülmeye giderek ekonomik olarak rahatlamak isteyen kulübün Babel'e verdiği rakamın gerçeğe göre kat be kat üstün olduğu ortaya çıktı.
BABEL GERÇEĞİ
Galatasaray'da Ryan Babel'in görünürde aldığı ücretin 2.5 milyon Euro olduğu, ancak bonuslarla birlikte bu sezon cebine yüksek bir meblağ girdiği ortaya çıktı.
200 BİN EURO EKSTRA ÖDEME
Milliyet'in haberine göre; Babel'e net ücretinin yanı sıra, sezon ücreti adı altında 100 bin euro başlarken, 100 bin euro da biterken ekstra ödeme yapıldı.
GALİBİYET PRİMİ 300 BİN EURO
Böylece kazancı 2.7 milyon euroya çıkan yıldız futbolcun alacakları bununla da sınırlı kalmadı. Babel'e ayrıca toplam 300 bin euro galibiyet primi ödendi.
MAÇ BAŞINDAN 650 BİN EURO
Böylece alacağı ücret 3 milyon euroya yükselen 34 yaşındaki oyuncu, "oynadıkça kazan" priminden de fazlasıyla yararlandı. Galatasaray formasıyla ligde 32 maça çıkan Babel, bunun karşılığı olarak 650 bin euro daha almaya hak kazandı.
TOPLAM 4.3 MİLYON EURO
2 milyon euroluk imza parası yıllığa vurulduğunda 666 bin Euro (senelik imza parası)senelik ekstra gelir elde eden Babel böylece 4.3 milyon euro kazandı.
FALCAO VE FEGHOULI TARTIŞILIYORDU
Falcao ve Feghouli gibi oyuncuların yıllık kazançları tartışırken, Babel'in de onlardan aşağı kalmadığı dikkatlerden kaçmadı.
KAP'A BİLDİRİLMEDİ
Babel'in tartışılmaması nedeninin, net ücreti dışındaki parasının KAP bildiriminde yer verilmemesi olarak gösterildi.